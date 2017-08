Ricardo Pereira, lateral direito do FC Porto, foi chamado esta terça-feira por Fernando Santos para integrar os trabalhos da Seleção Nacional que prepara os jogos de qualificação do Mundial 2018 frente às Ilhas Faroé (quinta-feira, no Estádio do Bessa) e à Hungria (domingo, em Budapeste).

Ricardo Pereira vem substituir João Cancelo que sofreu uma lesão no treino desta terça-feira, e após realização de exames médicos foi considerado inapto para os dois encontros.