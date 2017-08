Mark Zuckerberg, CEO da Facebook, publicou uma carta dirigida à filha recém-nascida, August, em que lhe pede para guardar "tempo para brincar na ruar" e para "desfrutar da sua infância". Zuckerberg escreveu ainda que "a infância é mágica e que apenas se pode ser criança uma vez", alertando a filha para "não perder muito tempo a preocupar-se com o futuro" porque "para isso estão os pais".

O criador da rede social ainda relembrou na carta os momentos em que a sua primeira filha, Max, nasceu, desejando um mundo melhor para ela. "Um mundo com melhor educação, menos doenças, comunidades mais fortes e mais igualdade", escreveu, não esquecendo a responsabilidade que a sua geração tem em "fazer a sua parte para que isso aconteça".

Zuckerberg casou com Priscilla Chan a 20 de Maio de 2012 numa cerimónia restrita aos amigos e familiares. Em 2015, o casal teve a sua primeira filha, tendo também publicado uma carta no Facebook falando das esperanças que o casal tinha no mundo em que desejavam que ela crescesse.