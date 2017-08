Shaun Davidson, de 33 anos, um fugitivo que escapou da prisão do continente asiático é o recente protagonista das redes sociais.

O suspeito escapou da prisão, juntamente com outros três reclusos e desde então tem vindo a provocar as autoridades nas redes sociais. Dos quatro fugitivos, dois foram capturas, e outros dois, incluindo Davidson, continuam a monte, diz a BBC.

De acordo com a publicação, o suspeito tem publicado no Facebook várias imagens suas com montagens, onde se lê “procurado” ou “dá-se uma grande recompensa”.

Shaun já está em liberdade há 50 dias e para celebrar o momento, partilhou uma nova publicação onde pede um salva de palmas para o feito.

Já em Portugal aconteceu uma situação idêntica. Joaquim Bitton Matos fugiu do Estabelecimento Prisional de Caxias a 19 de fevereiro e, desde então, tem vindo a provocar as autoridades nas redes sociais.