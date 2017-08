Nos primeiros seis meses do ano, o retalho alimentar e não alimentar alcançou um crescimento das vendas em 3,8% para os 8 967 milhões de euros.

Só o retalho alimentar registou um aumento na ordem dos 3,3% para 5 240 milhões de euros. Já no caso do não alimentar, a subida foi maior. As vendas aumentaram 4,5% para 3 727 milhões.

No segmento alimentar, tendo em conta as diversas categorias de produtos, as vendas de bebidas foram as que mais cresceram em termos homólogos (+10%), seguida dos congelados (+5,4%), perecíveis (+4,4%), mercearia (+3,9%), higiene e limpeza (+3,4%) e laticínios (+0,6%).

De acordo com os dados avançados pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), o peso das vendas com promoção aumentou nos primeiros seis meses do ano, para os 45,5%. Neste sentido, a verdade é que os hipermercados viram a quota de mercado aumentar para 25,4%, enquanto os supermercados acabaram por perder terreno.

Bens de equipamento sobem Tendo em conta o retalho não alimentar, as vendas de equipamento subiram 5,3% para os 980 milhões de euros. Mas não foram as únicas que aumentaram. A registar um aumento estiveram ainda as de entretenimento e papelaria (aumentaram 8,4% para 116 milhões de euros), as de vestiário (subiram 2,1% para os 914 milhões) e as de combustíveis (registou-se um crescimento de 5,1% para 1 717 milhões de euros).

Analisando o aumento das vendas de equipamentos, as vendas de eletrónica de consumo foram as que mais caíram (-3,9% para 146 milhões de euros), seguida das relativas à informática (-3,3% para 237 milhões de euros).

A contribuir para o decréscimo das vendas de equipamento esteve principalmente a queda no volume de vendas de televisões (decresceu 5,1%).

No sentido inverso, uma das maiores subidas aconteceu ao nível das telecomunicações. De acordo com os resultados, divulgados esta terça-feira, “no retalho não alimentar, o mercado de equipamentos de telecomunicações foi o que mais cresceu com um aumento de 17,1% do volume de vendas”.

Também os grandes eletrodomésticos viram a margem aumentar em 10,1%, para 229 milhões de euros. A venda dos smartphones também registou um crescimento acelerado, de 15,9%, assim como de acessórios ou tablets (21,9%).

Preço dos medicamentos é mais baixo Segundo o relatório da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, o preço dos medicamentos não sujeitos a receita médica são “consideravelmente” mais baixos nos espaços de saúde do que nas farmácias.

“Importante segmento na estratégia da diversificação de oferta de produtos e serviços do setor do retalho são os espaços de saúde e a comercialização de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)”, começa por explicar o documento, acrescentando que existem já em território nacional 588 postos de venda associados neste segmento. Outro ponto que o relatório salienta é o facto de o mercado de vestuário ter registado um crescimento de 2,1%. “O desempenho positivo revelou-se também no número de compradores (com um aumento de 3 pontos percentuais) e na frequência de compra (crescimento de 3,5%)”, explica a APED, acrescentando que o canal que mais cresceu nos primeiros seis meses do ano foi o das lojas independentes. O destaque vai para o vestuário feminino, que aumentou a quota de mercado.