O tempo passa a correr para todos - as celebridades não são exceção.



Reconhece a jovem nesta fotografia? Hoje em dia tem 72 anos e, apesra de mais velha, continua muito parecida.

Trata-se da atriz britânica Helen Mirren. A artista nasceu a 26 de julho de 1945 em Londres, Inglaterra.



Mirren protagonizou vários filmes, mas foi com a sua interpretação da rainha Isabel II, no filme 'A Rainha', que venceu o Óscar de Melhor Atriz, em 2007.