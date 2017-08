A genética é muitas vezes a grande ‘culpada’, como aponta um estudo recente, mas o estilo de vida continua a ter um peso grande no aparecimento desta doença.

De acordo com uma investigação da Universidade de Harvard, cerca de 20% a 40% dos cancros poderiam ser prevenidos com um estilo de vida saudável.

Os hábitos diários podem mesmo fazer toda a diferença e, de acordo com o site Mind Body Green, que falou com vários especialistas, existem vários cuidados que uma pessoa pode ter para prevenir o aparecimento do cancro.

- Reforçar o consumo de probióticos e de alimentos ricos em fibra;

- Reduzir ao máximo o stress;

- Fazer exercício físico regularmente;

- Ficar atento a todas as possíveis mudanças no seu corpo;

- Ter uma alimentação rica em alimentos de origem vegetal;

- Apostar em alimentos que ajudem o organismo a desintoxicar-se, como é o caso do aipo;

- Reduzir a exposição a toxinas.