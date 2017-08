Um funcionário de um hospital do Porto foi ontem confrontado pela Polícia Judiciária por suspeita de falsificação de obras de arte.

O suspeito, que foi alvo de buscas, falsificava aguarelas ampliadas (em formato A3) do artista portuense Joaquim Costa que eram guardadas em sua casa e no cacifo do hospital onde trabalha, explicou ao i fonte da PJ.

Seria no hospital que o falsificador vendia as obras, sobretudo a médicos, por cerca de 500 euros cada uma, de acordo com a mesma fonte da PJ. Através das buscas realizadas pela PJ foram apreendidas 76 aguarelas depois de uma denúncia.

No entanto, o suspeito, na casa dos 50 anos, foi apenas identificado pela PJ não podendo ser detido já que a moldura penal nestes casos não admite prisão preventiva.

Mas o caso segue em investigação e o suspeito que já foi interrogado e constituído arguido deverá ser acusado, não lhe sendo conhecidas falsificações de outros artistas.

Em comunicado a PJ explica que algumas obras estavam “assinadas pelo seu punho” e “outras com a assinatura original cortada” sendo vendidas “como obras autênticas e de sua autoria”.

As obras de Joaquim Costa são sobretudo paisagens do Porto e naturezas mortas, sendo vendidas em lojas na zona do Campo Alegre, no centro da Invicta.

Esta não foi, no entanto, a maior apreensão de falsificação de arte – bem longe disso – tanto em número de obras como em termos de valor.

Outras apreensões

Em 2010, por exemplo, a PJ do Porto apreendeu 80 obras de pintura, serigrafia e desenhos de autores consagrados como Júlio Pomar, Artur Bual, Júlio Resende, Cruzeiro Seixas, Cargaleiro, Malangatana, Vieira da Silva e Nadir Afonso.

Já em 2011 a PJ da Invicta voltou a identificar um outro suspeito que vendia, através da internet, quadros recriados de autores como como Picasso, Van Gogh, Monet, Malhoa, Paula Rego, Vieira da Silva, Cargaleiro ou Maluda. O suspeito foi apanhado, na altura, em flagrante delito e foi detido. Os quadros eram vendidos por valores na ordem dos mil euros.

Entre os artistas mais falsificados está Júlio Pomar, de acordo com a PJ que diz ter já apreendido “centenas de quadros e desenhos” do artista.

Leilões e denúncias

Há várias formas da PJ chegar às falsificações. A polícia tem vindo “a trabalhar de perto com galeristas e em leilões” onde são detetadas “muitas vezes” as obras falsas. À polícia chegam ainda casos de denúncias de curadores de arte ou até mesmo de pessoas próximas dos falsificadores, explica fonte da PJ.

No entanto, “é muito difícil” fazer o percurso da obra para se chegar ao falsificador tendo em conta que o meio da arte “é muito fechado”.

Além das aguarelas há ainda casos de falsificações de arte sacra, de joalharia, pratas e pintura que é, aliás, o alvo mais recorrente de falsificações.

As obras apreendidas ficam na posse da PJ para investigação e já foram expostas na sede da polícia ou até mesmo no Ministério da Justiça.