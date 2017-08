A chefe de Estado lituana, Dalia Grybauskaité, sublinhou que a Rússia está a levar a cabo uma "militarização muito agressiva e rápida" no enclave de Kalininegrado, colocando mísseis “que podem atingir Lisboa”.

A Presidente falava aos jornalistas depois do se ter encontrado com o seu homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa no Clube dos Oficiais de Kaunas, na Lituânia, de acordo com uma gravação enviada à agência Lusa pelo Palácio de Belém.

"Estamos face a uma militarização muito agressiva e rápida do setor de Kalininegrado, onde estão a ser colocados misseis que podem também atingir Lisboa", alertou Grybauskaité.

A Presidente fez ainda questão de agradecer a Marcelo a "ajuda de Portugal, que se intensificou após a ocupação [russa] da Crimeia em 2014".

De sublinhar que Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se ao país para uma passagem de menos de 24 horas, onde também visitou hoje os 140 militares portugueses em missão na Lituânia.