O rácio do crédito vencido concedido às famílias diminuiu 0,1 pontos percentuais em julho, já o malparado das empresas manteve-se inalterado face ao ano passado. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP).

Os empréstimos concedidos a particulares (famílias e instituições sem fins lucrativos de apoio às famílias) totalizaram quase os 126 mil milhões de euros em julho, o que representa um decréscimo de 0,8% do que os quase 128 mil milhões de euros concedidos no mesmo mês do ano passado. Em relação ao mês anterior, os empréstimos concedidos diminuíram 92 milhões de euros.

Já o rácio de crédito vencido das famílias situou-se em 4,5% em julho, diminuindo 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior, enquanto a percentagem de devedores com crédito vencido manteve-se nos 12,8%.

Às empresas foram emprestados 75.098 milhões de euros, menos 3,6% do que os 80.453 milhões de euros concedidos pela banca às sociedades não financeiras em julho de 2016.

Também em relação ao mês anterior, houve uma diminuição dos créditos concedidos: em junho, o total emprestado foi de 75.204 milhões de euros.

O rácio de crédito vencido dos empréstimos às empresas manteve-se nos 14,9% e a percentagem de devedores do setor das famílias com crédito vencido aumentou 0,1 pontos percentuais em relação a janeiro, fixando-se 26,5%.

Já esta semana, o Banco Central Europeu (BCE) tinha revelado que o setor financeiro português estava mais disponível para conceder financiamento às famílias portuguesas. No entanto, apesar desta maior predisposição da banca para emprestar, o efeito das Euribor negativas no crédito à habitação continua a determinar uma contração do “stock” de crédito nos balanços dos bancos, que está em mínimos de dez anos e meio.

Os bancos nacionais detinham, no final de Julho, 115.971 milhões de euros em crédito financiado aos particulares. Ou seja, o valor mais baixo desde dezembro de 2006.