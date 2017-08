As previsões para os próximos dias são de chuva e até de queda de granizo e trovoada, mas o tempo vai voltar a melhorar para dar as boas vindas ao mês de setembro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai haver uma melhoria do tempo já esta quinta-feira, depois de estes dias terem ficado marcados pela chuva e pela descida das temperaturas.

As temperaturas vão voltar a aumentar, sendo que o fim de semana vai ficar marcado por altas temperaturas.