Duas crianças, de cinco e sete anos, foram hospitalizadas depois de terem consumido acidentalmente cocaína, diz o El País.

O caso aconteceu no município de Girona, na Catalunha, quando as crianças estavam em casa. A droga estaria ao alcance dos menores que terão confundido a substância com açúcar.

As vítimas foram transportadas para o hospital com indícios de intoxicação, contudo não se encontram em perigo de vida.

A mãe aguarda decisão judicial em liberdade, enquanto que o namorado, que não é pai das crianças, irá responder por crime de saúde pública.

A polícia encaminhou o caso para a Direção Geral de Cuidados para Crianças e Adolescentes e as crianças mantêm-se sob a custódia da avó.