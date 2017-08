Basta fazer uma pequena pesquisa no Google para encontrar várias fotografias de celebridades quando eram mais novas... Alguns estão completamente diferentes.

É o caso de Steven Tyler, vocalista da banda norte-americana Aerosmith. Esta fotografia foi tirada quando Tyler tinha 18 anos.



Steven Tyler nasceu a 26 de março de 1948 (69 anos), em Nova Iorque, nos EUA. Formou os Aerosmith em 1970 e é autor de vários êxitos, como 'Dream On' (escrita quando tinha apenas 16 anos), 'Walk This Way', 'Dude Looks Like a Lady' e 'Jaded'.