O corpo do adolescente de 16 anos, desaparecido em Monte da Barca desde domingo depois de ter entrado naágua , foi encontrado esta terça-feira.

As buscas, iniciadas pouco depois de ter sido lançado o alerta no domingo, tinham sido hoje reforçadas e o perímetro alargado, numa operação que foi dificultada pela "visibilidade nula" e com um fundo "tipo areia movediça", escreve o Correio da Manhã.

O jovem estava a passaear com familiares e amigos em em Monte da Barca, Coruche, quando resolveu entrar na água junto ao açude do Monte da Barca.