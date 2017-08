Depois de se ter noticiado que Rita Pereira e o seu namorado Guillaume Lalung estariam alegadamente chateados na noite em que comemoravam três anos de namoro, a atriz decidiu esclarecer a polémica em torno da sua relação.

Através de um InstaStory, Rita Pereira referiu que a notícia publicada por vários órgãos de comunicação não corresponde à verdade.

“Porque é que eu vou falar exatamente sobre esta notícia já que eu nunca falo das 500 mil mentiras que saem sobre mim, porque esta é sobre a felicidade e eles têm alguma dificuldade em que a felicidade venda, mas vende”, começou por dizer.

“O que se passava é que eu estava à espera do concerto do Djodje no BLISS. Djodje eu e o Gui estávamos à espera do teu concerto! E já sei que vão dizer: ‘Então mas se ela nunca comenta nada, porque é que está a comentar isto, é porque tem aqui alguma coisa. Não pessoal, não tem mesmo nada. Deixem os outro serem felizes”, explicou.

“Pronto, assim já têm as notícias todas sobre a nossa zanga no Algarve. Espero que acima de tudo as pessoas se amem”, concluiu a atriz.