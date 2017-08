Mark Zuckerberg recorreu esta segunda-feira às redes sociais para partilhar a mais recente novidade da sua vida. O jovem anunciou que a sua segunda filha já nasceu e fez questão de partilhar uma fotografia de família que comoveu os seus seguidores.

“Eu e a Priscilla estamos muito felizes por receber a nossa filha, August. Escrevemos uma carta sobre o mundo em que esperamos que ela cresça, e também esperamos que ela não cresça rápido demais”, lê-se antes da carta propriamente dita dirigida à bebé August.

“Quando a tua irmã nasceu, escrevemos uma carta sobre o mundo em que esperávamos que ela crescesse – Um mundo com melhor educação, menos doenças, comunidades mais fortes e uma maior igualdade. Dissemos que, com todos os avanços na ciência e na tecnologia, a sua geração poderia viver uma vida melhor do que a nossa, e tínhamos a responsabilidade de fazer a nossa parte para que isso acontecesse”.

“A infância é mágica. Só podes ser criança uma vez, por isso não te preocupes com o futuro. Faremos tudo o que pudermos para garantir que o mundo seja um lugar melhor para ti e para todas as crianças da tua geração. August, nós amamos-te muito e estamos felizes por viver esta aventura contigo. Desejamos-te uma vida com alegria, amor e a mesma esperança que tu nos deste”, concluiu.

Recorde-se que Zuckerberg e Priscilla Chan já são pais de Maxima, de um ano.