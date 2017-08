O Oceanário de Lisboa foi considerado o melhor do mundo pelos utilizadores do Traveler’s Choice do site Trip Advisor.

Esta é a segunda vez que o site de viagens distingue o oceanário português, revelando que este é o que melhor impressão deixa nos visitantes.

Entre as 28 mil votações, 18 mil dão “excelente”. Para além disso, os utilizadores colocam a ida ao Oceanário de Lisboa no primeiro lugar das 429 experiências a ter em Portugal.

No top 10 feito pelo Trip Advisory, o Ripley’s Aquarium Of Canada, no Canadá, e o Georgia Aquarium, nos Estados Unidos da América, surgem no segundo e no terceiro lugar, respetivamente.