O cantor Salvador Sobral cancelou dois concertos por indicação médica.

Um comunicado publicado na sua página no Facebook, Salvador refere que os espetáculos no Festival F, em Faro –onde iria tocar a solo no dia 31 de agosto e no projeto Alexander Search a 1 de setembro -, e na Anadia – a 2 de setembro - , ficarão sem efeito.

Uma nova data para o concerto na Anadia será anunciada em breve.

De acordo com o comunicado, o cancelamento dos concertos deve-se à necessidade de "controlar a condição de saúde" de Salvados Sobral.

O cantor, que venceu a última edição do Festival Eurovisão da Canção, deverá regressar aos palcos no Festival Internacional de Cultura de Cascais, a 8 de setembro.