Uma conferência de Imprensa no mínimo insólita na Roménia. Há algumas semanas, revoltado com uma notícia publicada pelo jornal "Gazeta Sporturilor", o selecionador Christoph Daum havia dito que aquele jornal "só servia para embrulhar peixe".

Na sequência desse comentário, o jornal decidiu ironizar e enviou um repórter a nova conferência de Imprensa da seleção com um objetivo específico: entregar ao técnico, em direto, uma... cana de pesca. Ora, Daum não gostou nada da brincadeira, considerando que o referido repórter deveria estar na comédia.

O técnico alemão, de 63 anos, explicou depois que estava a referir-se em específico ao jornalista que tinha escrito a tal história e não ao jornal como um todo. Na tal notícia, a "Gazeta Sporturilor" escreveu que o selecionador estava no ginásio enquanto decorria um jogo do campeonato romeno que supostamente deveria estar a ver ao vivo. Daum garante, no entanto, que viu de facto o encontro e só depois do apito final foi para o ginásio.

Veja a insólita situação aqui: