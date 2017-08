O Glasgow Rangers, orientado pelo português Pedro Caixinha, conseguiu neste fim-de-semana a segunda vitória em quatro jogos na Liga escocesa. O triunfo no reduto do Ross County (3-1), porém, acabou por ficar marcado por um erro incrível do guardião adversário que resultou no segundo golo dos Rangers.

Aos 41 minutos, e após receber a bola de um colega, Scott Fox resolveu arriscar uma finta sobre o atacante colombiano Morelos - que já tinha marcado no encontro. E até se deu bem. O problema é que, depois de sair da finta... ficou a dormir, permitindo ao avançado contrário roubar-lhe novamente a bola e atirar para a baliza deserta.

O Rangers, que contou ainda com os portugueses Bruno Alves, Fábio Cardoso e Candeias no onze, segue em quinto lugar na Liga escocesa, a cinco pontos do líder Aberdeen.

Veja o lance aqui: