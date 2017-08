A cerimónia de domingo à noite ficou marcada pelas transparências de Demi Lovato, pela atuação e estreia do vídeo do novo single de Taylor Swift; e pela vitória de Kendrick Lamar, sublinhada por uma performance inflamada de "Humble" e "DNA". Do outro lado da cortina, passaram-se alguns episódios caricatos.

The Weeknd, que deveria ter subido ao palco, nem sequer apareceu. Motivo: o TMZ avança que Abel Tesfaye se sente bastante fatigado da digressão que o trouxe, por exemplo, ao NOS Alive e não foi porque não quis. A revista digital dedicada à vida das celebridades avança que a voz do r&b contemporâneo deverá mesmo anunciar uma pausa nos próximos dias.

Um outro caso foi o de Young Thug. O rapper ganhou o prémio de Melhor Edição pelo vídeo de "Wyclef Jean" mas não sabia.

So no one was going to tell me that I won an award??