Horas depois do lançamento de um míssil balístico por parte da Coreia do Norte que sobrevoou território do Japão, a Coreia do Sul respondeu com oito bombas MK8.

A Força Aérea sul-coreana lançou as oito bombas por aviões F-1K na província de Gangwon, no norte do país, junto à fronteira com a Coreia do Norte, avança a CNN.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul confirmou o sucesso deste exercício militar: “O exercício reconfirmou a capacidade da Força Aérea sul-coreana para destruir a liderança do inimigo em caso de emergência”.