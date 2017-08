Os gémeos Eva e Mateo, com quase três meses, continuam a encantar a família, em especial a avó.

Dolores Aveiro volta a publicar uma imagem no Instagram, na qual surge com os dois bebés ao colo, com a seguinte legenda: ‘Com os meus amores’.

A fotografia foi partilhada pouco tempo depois de o próprio Cristiano Ronaldo ter publicado uma fotografia no seu Instagram onde aparece com a namorada, com os bebés e com o filho mais velho.