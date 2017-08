As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para chuva no continente, além de queda de granizo e trovoada.

As temperaturas máximas também baixaram, variando entre os 20 graus na Guarda e os 30 em Santarém, em Lisboa os termómetros não deverão passar dos 25ºC, enquanto no Porto, a temperatura máxima ficará pelos 23ºC.

Apesar do céu nublado, o risco de exposição UV será elevado em quase todo o país.