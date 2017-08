O Bilhete da Identidade

Ser-se filho de migrantes, que deixaram o lar e o seu espaço à procura de novas e melhores condições de vida, é duro. Falar-se uma língua diferente da língua oficial, é duro

Poderia começar este “Cão” escrevendo que não tinha assunto especial porque, em agosto, não há geralmente grandes motivos novos de conversa – daí irem buscar-se grandes “dilemas” filosóficos sobre meninos e meninas, labirintos e exaltações.

Tentando encontrar um assunto, lembrei-me de relatar uma experiência que vivi e que foi uma muito enriquecedora.

Há mais de vinte anos desloquei-me, a convite do governo de Jersey, uma ilha perto de França mas que pertence ao Reino Unido apesar de ser independente em tudo, incluindo o governo, as leis e tudo o mais (nunca fez parte da União Europeia), fui visitar a região e contactar com a comunidade portuguesa. Entre quinze e vinte por cento, era na altura a fração da população portuguesa (emigrantes iniciais e 2.ª geração, já nascida em Jersey). Nove em cada dez vinham da Madeira.

Um dos aspetos que mais me impressionou, e que justifica que traga o assunto a esta coluna, foi a participação dos adolescentes nos debates e no workshop que se seguiu, onde esteve o governador da região e membros de inúmeras agências e serviços, oficiais e privados, governamentais e não governamentais. Tive também a oportunidade de passar uma manhã numa escola secundária, onde me reuni com um grupo de alunos, com nomes portugueses, falando português, mas com farda de colégio inglês.

A conversa foi animada e, entre outros problemas, estes adolescentes quiseram discutir particularmente um: a sua identidade. Quem somos? Quem devemos ser?

Emigrados da Madeira ou já nascidos em Jersey, muitos deles mudaram o nome. De João para John, de Maria para Mary, de Miguel para Michael. Por várias razões. Óbvias.

Ser minoria “étnica” é duro, mesmo sendo-se europeu, num país ou “semi-país” europeu. Ser-se filho de migrantes, que deixaram o lar e o seu espaço à procura de novas e melhores condições de vida, é duro. Falar-se uma língua diferente da língua oficial, é duro. Olhar-se para trás e ver-se, em alguns casos, pais analfabetos, com profissões e estilos de vida que não queremos e que desejam frequentemente para nós a repetição do mesmo ciclo de vida de desvantagem, pobreza e obscurantismo é duro. Foi isso que me disseram os jovens portugueses de Jersey.

A escola que visitei tem condições como nunca vi em parte alguma, mesmo no estrangeiro – instalações magníficas, apesar de não serem luxuosas, com todo o tipo de acessibilidades, computadores (na altura eram “bizarrias”), música ambiente, piscina coberta aquecida, ginásio do melhor, salas de aula e laboratórios com tudo o que era necessário. Perguntar-se-á porque é que, nesta escola de cerca de 500 alunos, entre eles mais de 170 portugueses, os adolescentes se mostraram tão pessimistas. Meninos mimados? Tinham coisas demais?

Não. Tinham uma coisa a menos: a identidade. Quem eram? Quem deveriam ser?

Uma rápida ronda pelos alunos revelou que todos eram adeptos de clubes portugueses. O português era fluente, mesmo que temperado aqui e ali com termos ingleses, mas não somos nós os primeiros – mea culpa – a usar termos estrangeiros? Eram simpáticos, estavam fardados com a farda da escola, muito british.

“Quem somos?” – perguntou uma estudante. Quando olhavam para as suas raízes, é como se olhassem para uma coisa escura e desagradável, e no entanto gostavam dos pais, falavam da Madeira ou do Continente com saudade, desejavam poder manter os laços que os prendiam a Portugal.

Por outro lado, tinham pouco incentivo a promover o associativismo que visasse a promoção da língua e da cultura portuguesa, e a “maneira de estar” portuguesa, porque andavam erráticos entre o “ser e o não ser”. Estes jovens sentiam que “serem portugueses” os levaria a “perder o comboio” num país anglófilo.

Várias ideias foram lançadas, como ensinar aos pais o “inglês de sobrevivência” e aos ingleses o “português de sobrevivência”. Se um emigrante tem de chegar a uma loja, repartição ou serviço e pedir as coisas em inglês, porque não os ingleses dizerem “Bom-dia”, mesmo que com pronúncia macarrónica, quando veem chegar um português? E por aqui, hoje, quantas pessoas empregam estrangeiros e não se preocupam em dizer “bom dia” em ucraniano, russo, ou filipino?

Este é um aspeto que decorre das migrações: o da “integração”, palavra que pode ser lida de uma maneira perversa. Numa Europa que se pauta pelas “maiorias” (absolutas ou relativas), ser-se minoria obriga a “integrar-se”, leia-se, portar-se como a maioria. Os adolescentes de Jersey sentiam que tinham de ser ingleses na maneira de estar, para darem menos nas vistas e terem maiores hipóteses na igualdade de oportunidades. Esta obrigação é um erro ético, antropológico, cultural e, sobretudo, humano. Em Jersey, há mil anos, pontuavam os vikings, depois os normandos, os franceses e agora os ingleses. Chegaram os portugueses. Cada sociedade, que é como quem diz, os seus cidadãos e os diversos serviços, tem de ser suficientemente flexíveis para se adaptar à mescla de cidadãos que têm. Sempre houve migrações e estas são um dos fenómenos civilizacionais mais enriquecedores. Os adolescentes portugueses com quem falei sentiam-se numa encruzilhada: queriam continuar a ser portugueses e não desejavam renegar o passado à conta da sobrevivência na nova terra, mas sentiam que isso os poderia conduzir a um gueto. Como, então, conseguir dar à nova terra onde viviam o seu input de maneira a associar a sua (nossa) cultura à cultura vigente?

Quando abandonei Jersey, que não pertencia ao espaço Schengen, tive de mostrar o meu bilhete de identidade. Cidadão português, da República Portuguesa. Senti-me bem por ser português e por ver todos aqueles esforços destinados ao bem-estar das crianças e adolescentes portugueses. Os sentimentos de pertença são importantes, não é? Mas o nosso passado está em nós, queiramos ou não, e o futuro não existe, a não ser que, peça atrás de peça, o ponhamos em pé, sem renegar as origens, as raízes e a nossa identidade.

Há portugueses nas sete partidas do mundo, como há (felizmente), múltiplos cidadãos de outros países em Portugal. Conseguir o puzzle de múltiplas culturas é um dos maiores êxitos civilizacionais da Humanidade, desde a sua origem. Os ventos não sopram nesta direção, mas é a única opção ética e com vantagens para todos

Pediatra

Escreve à terça-feira