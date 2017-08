O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se de emergência durante a tarde desta terça-feira a pedido do Japão e dos EUA.

Segundo a AFP, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falaram ao telefone após o lançamento do míssil e decidiram “aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte”.

O míssil balístico norte-coreano sobrevoou o norte do Japão, partindo-se no ar e caindo no mar.