O Benfica está perto de garantir o brasileiro Gabriel Barbosa por empréstimo do Inter de Milão.

De acordo com o Diário de Notícias, os encarnados estão em negociações muito avançadas com o clube italiano para a cedência de Gabigol. O Inter deverá suportar grande parte do vencimento do jogador.

Depois das notícias que davam conta do interesse do Sporting em Gabigol, o avançado de 20 anos deverá rumar à Luz.

O DN diz ainda que Gabriel Barbosa até já falou com Luisão para se inteirar sobre o Benfica.