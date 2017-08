A Coreia do Norte lançou um míssil balístico que sobrevoou território japonês. Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, fala agora de uma “ameaça sem precedentes” por parte do regime de Pyongyang.

O lançamento do míssil levou mesmo a que as autoridades japonesas pedissem aos habitantes da ilha de Hokkaido que procurassem refúgio.

Esta é a primeira vez que um míssil balístico lançado pela Coreia do Norte sobrevoa território japonês.

Depois de sobrevoar a ilha de Hokkaido, o míssil ter-se-á partido no ar e caído no mar.