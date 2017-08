As autoridades afegãs confirmaram que se registou uma explosão perto da praça Massud, na capital do Afeganistão, onde se localiza a embaixada norte-americana.

“Uma explosão teve lugar perto da praça Massud em Cabul”, confirmou o porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão à agência AFP.

Para já, ainda não há mais detalhes sobre a gravidade da explosão.

Em atualização