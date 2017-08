A tempestade tropical que se abateu no passado sábado sobre Houston e arredores, no estado do Texas, está longe do seu fim. De acordo com as autoridades norte-americanas, o furacão Harvey ainda continuará a castigar a quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos durante esta semana.

“A palavra catastrófico não descreve de forma apropriada aquilo que temos pela frente. Não sabemos mesmo como isto vai acabar”, lamenta Sheila Jackson, congressista democrata do Texas, citada pela CNN.

Os quase 130 centímetros de chuva que caíram sobre Houston nas últimas 48 horas – tanto quanto a quantidade de chuva que por ali cai durante um ano inteiro – causaram inundações sem precedentes e fizeram oito mortos, de acordo com o balanço oficial à hora do fecho deste jornal.

A violência da tempestade e os estragos causados levam, no entanto, as autoridades a admitirem que o número de vítimas mortais venha a aumentar nos próximos dias. As operações de busca e salvamento envolvem cerca de 12 mil soldados da Guarda Nacional do estado do Texas.

Brock Long, responsável pela Federal Emergency Management Agency (FEMA), revelou que existe a necessidade de transferir mais de 30 mil pessoas para abrigos temporários e estimou que, durante as próximas horas, pelo menos 450 mil irão solicitar assistência – 75 mil já o fizeram.

A passagem do Harvey pela região sul dos EUA apanhou também o estado do Louisiana, que já decretou igualmente estado de emergência.

Donald Trump anunciou que vai visitar a zona afetada no próximo sábado. No Twitter, o presidente dos EUA catalogou como “histórica” a tempestade e elogiou o “incrível espírito das pessoas” do Texas.