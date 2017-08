O Guardian e a alternativa à austeridade

Um artigo de opinião publicado há poucos dias pelo “The Guardian” foi entre nós abundantemente citado, celebrado e partilhado nas redes sociais. Se o simples facto de um dos mais prestigiados jornais britânicos se debruçar sobre a nossa realidade já seria motivo de orgulho, os elogios ao governo deixaram muitos à beira do êxtase.

Intitulado “Não há alternativa à austeridade? Essa mentira acaba de ser desmascarada”, o artigo defende que os resultados económicos apresentados pelo executivo de António Costa provam que a austeridade foi um desastre e que havia maneira de pôr o país a crescer sem os cortes praticados durante o período da troika.

O autor começa por apresentar o cenário apocalíptico após a chegada da troika: cortes “devastadores”, custos humanos “terríveis”, desemprego em máximos.

Até que António Costa e o seu governo de esquerda, como que por magia, conseguiram inverter a situação: “Um ano depois de tomar o poder - o governo podia gabar-se de um crescimento económico sustentado [...]. E este ano [...] o défice reduziu para menos de metade”.

É muito tentador associar os diferentes resultados às políticas dos dois diferentes governos. Mas o autor do artigo - que provavelmente tira as suas conclusões mais com base em convicções ideológicas do que no conhecimento da realidade - parece esquecer o pormenor de que a chamada da troika não foi uma ideia do governo do PSD/CDS, mas uma medida tomada em desespero por Sócrates e Teixeira dos Santos quando o país estava à beira do abismo. Em segundo lugar, há que reconhecer que, quando um país tem de pedir um empréstimo ao estrangeiro porque viveu acima das suas possibilidades, seria no mínimo estranho tentar recuperar a economia com base no consumo interno. Terceiro ponto: se Portugal está hoje tão bem - algo de que podemos desconfiar - não o deverá também às medidas implementadas pelo governo anterior? Seria possível a economia estar como está com opções catastróficas tomadas nos últimos anos?

O período de austeridade não foi simpático para ninguém - nem para quem sofreu na pele com as medidas, nem para quem teve de as implementar. Mas para pôr as contas em ordem provavelmente era preciso contenção. Dizer que podíamos ter continuado a gastar alegremente naqueles anos terríveis, como se as condições fossem as mesmas de hoje, não é apenas um disparate - é quase um insulto.