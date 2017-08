A Coreia do Norte lançou, esta segunda-feira, um tipo de míssil não identificado, que sobrevoou território japonês, de acordo com o governo nipónico, citado pela Agência Reuters.

O sistema de alerta do governo nipónico aconselhou as pessoas do norte do Japão a tomarem precauções, e a refugiarem-se em edíficios sólidos ou abrigos subterrâneos. No entanto, o transmissor público NHK garante que ainda não há sinais de quaisquer danos

Em declarações à imprensa, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, adiantou que vão ser feitos "todos os esforços para proteger firmemente as vidas das pessoas".

De acordo com varios meios de comunicação, o míssil partiu-se a meio, acabando por cair no mar.