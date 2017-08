Identificar necessidades

Antes de escolher o seguro de saúde deve analisar muito bem a oferta e identificar quanto gasta por ano e qual o orçamento que tem disponível anualmente só para esta área. Outro critério a ter em conta é se tem filhos ou, no caso de ser mulher, se está a pensar engravidar.

Forma de pagamento

O valor do seguro poderá ser pago mensal, trimestral, semestral ou mesmo anualmente. A forma de pagamento é estipulada na altura da subscrição da apólice. Analise as diferenças de preço entre as modalidades e escolha a que mais lhe convém.

Descontos

A maioria das seguradoras costuma aplicar um desconto pela inclusão do agregado familiar no seguro, diminuindo o montante do prémio. A desvantagem é que o seguro terá de ser igual para todos, o que nem sempre é o ideal, uma vez que há necessidades diferentes até por causa da idade. Subscrever o seguro numa seguradora onde já tenha outros produtos pode permitir-lhe beneficiar de um desconto.

Coberturas

Os seguros de saúde dispõem de várias opções de cobertura, das mais simples às mais completas.

Período de carência

Já existem no mercado algumas opções sem período de carência mas, geralmente, quando existe é de 90 dias. Isto significa que, até ter decorrido esse período, o seguro não pode ser utilizado. No entanto, por exemplo para o parto,o período pode ir até um ano e meio.

Idade

A maioria das companhias de seguros não aceita novas adesões de quem tem mais de 55 anos e não renova o seguro quando se chega aos 65. Informe-se sobre as condições de cada apólice.

Como escolher o melhor seguro?

Seguro reembolso

Se a sua intenção é escolher os médicos, os hospitais e as clínicas onde é assistido, opte por um seguro de reembolso. É válido para quem mora longe dos grandes centros urbanos, onde o número de prestadores de serviços associados à rede de cuidados da seguradora é mais limitado. Primeiro, o consumidor paga tudo do seu bolso, mas mais tarde pode reaver uma boa parte se apresentar à companhia os recibos ou faturas.

Seguro de assistência

Se mora na cidade ou nos arredores, opte por um seguro de assistência. Caso recorra aos profissionais e às instituições da rede de cuidados médicos da companhia, esta paga quas a totalidade das despesas abrangidas pelo seguro atéao limite de capital contratado. Se tiver de ir a outras zonas do país, fica limitado na escolha dos médicos ou pode correr o risco de não encontrar nenhum da companhia.

Seguro misto

Estes são mais flexíveis, pois permitem optar pela rede de cuidados médicos da seguradora ou por serviços fora da rede. É o segurado quem decide o que mais lhe convém em cada momento.