A oferta de seguros de saúde é variada e continua a dar cartas no mercado. A par dos produtos tradicionais assistiu-se, nos últimos anos, a uma maior diversificação. Depois do aparecimento de novas ofertas low-cost – como é o caso da Logo, – mais recentemente, até a Sonae lançou em parceria com a AdvanceCare um produto específico para este mercado.

Trata-se de um plano de saúde destinado aos cerca de três milhões de clientes titulares do cartão de descontos Continente, desde que tenham efetuado nos últimos seis meses compras de valor igual ou superior a 300 euros no hipermercado. O cartão é gratuito e dá acesso a descontos na ordem dos 40%, além do desconto efetivo que varia conforme o prestador, que é creditado naquele cartão para posterior utilização na rede de hiper e supermercados Continente – 15% do valor pago pelo cliente pelo serviço de saúde.

A par deste há que contar com as ofertas mais antigas existentes no mercado. É o caso, por exemplo, da Médis, da Multicare e da Groupama Seguros, que apostam em várias opções e preços distintos. Estes implicam pagar uma mensalidade e, na maior parte dos casos, uma franquia anual e períodos de carência. Os prémios anuais podem ir dos 112,44 até aos 554,26 euros, consoante a modalidade escolhida.

O certo é que a dinâmica deste mercado é cada vez maior e, por isso mesmo, é frequente assistirmos à possibilidade de contratar planos de saúde completamente personalizáveis, adaptados à realidade de cada indivíduo, à medida das suas necessidades, construídos pelo próprio segurado. É o que propõe, por exemplo, a Logo, que apresenta seis módulos de subscrição para que o cliente possa escolher os que mais lhe convêm (ver caixas ao lado).

Seguro ou cartão de saúde?

O custo está geralmente na base da decisão quando opta por um cartão em detrimento de um seguro de saúde. Por norma, os primeiros são quase sempre mais baratos; no entanto não substituem os seguros. “Além disso, arrisca-se a comprar um e verificar, mais tarde, que pouca utilização lhe pode dar, por não haver médicos nem serviços na sua zona de residência com os quais o cartão tenha acordo”, alerta a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO).

No entanto, para a entidade, o seguro também não é a melhor solução para todos os casos. “Mesmo que o preço não seja um entrave para si, se pretende apenas fazer tratamentos dentários, subscrever um seguro de saúde pode não compensar.” Ainda assim, no caso de o cliente não ter restrições orçamentais, fica “à partida mais bem servido com um seguro”, admite a DECO. “Os cartões são uma alternativa mais barata para quem quer ir ao privado, mas poucos cobrem internamento e a sua utilidade é reduzida se vive fora dos grandes centros urbanos.”

ADSE vs seguros

A ADSE corresponde, de certa forma, a um plano de saúde que é facultado aos funcionários públicos pelo qual estes pagam uma quantia que, atualmente, equivale a 3,5% do seu vencimento. No entanto, segundo a DECO, comparando os custos e as coberturas que tem face às ofertas das seguradoras, verá que não tem qualquer vantagem em abdicar da ADSE.

A nível da cobertura, segundo a entidade, um plano privado de saúde apresenta limitações relacionadas, nomeadamente, com exclusões (por exemplo, hemodiálise, quimioterapia, fisioterapia), períodos de carência, franquias e limites reduzidos (por exemplo, estomatologia), entre outros. “O seguro de saúde tem duração anual, pelo que não é garantido que continue a poder usufruir da sua cobertura nos anos vindouros”, alerta.

Por isso mesmo, a DECO considera que “os seguros de saúde privados nem deverão ser considerados um produto substituto da ADSE. Mesmo comparando apenas custos, verificará que esta apresenta, em regra, um custo muito inferior aos planos de saúde vendidos no nosso mercado. Além disso, deverá ainda saber que, caso renuncie à ADSE, não mais poderá voltar a usufruir deste plano”, conclui.

Vantagens

• Geralmente há uma linha telefónica disponível para o ajudar na eventualidade de surgir algum problema

• Reduz o tempo de espera característico do SNS

• Tem acesso a um conjunto de possibilidades bastante mais amplo do que as alternativas públicas

• Algumas apólices apresentam uma certa flexibilidade na escolha dos profissionais e dos estabelecimentos

Desvantagens

• Elevado custo das apólices

• Franquias dos seguros

• Períodos de carência

• Limitações impostas através da exclusão de doenças comuns não abrangidas pela esmagadora maioria das apólices

• Determinadas zonas do país não estão propriamente próximas dos estabelecimentos que compõem a rede de cuidados das seguradoras