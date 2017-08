Cláudio Pedroso inaugurou o marcador no Pavilhão Municipal da Mêda, que encheu para a Supertaça Seniores Masculinos. Com dois golos seguidos, o ABC/UMinho passou pela primeira vez para a frente do marcador, aos três minutos; as duas formações alternavam na liderança e, aos 8 minutos, o Frankis Carol viu o cartão vermelho directo e o ABC/UMinho dilatou a vantagem para 3 golos (3-6). A vez da equipa bracarense sofreu duas exclusões quase seguidas e o Sporting CP voltou a empatar (7-7), a meio da primeira parte, mas os comandados de Jorge Rito conseguiram sair novamente na frente (8-10), com dezoito minutos decorridos. Tiago Rocha entrou a marcar para o Sporting CP, para o lugar de Kopco e, do lado do ABC/UMinho, que se mantinha na frente (10-12) Hugo Rosário deu lugar a Delcio Pina. A equipa de Hugo Canela ficou a jogar com menos um a cinco minutos do intervalo - exclusão de Bozovic - mas Asanin, que na noite passada recebeu o Prémio Melhor Guarda-Redes na VII Gala do Andebol, negou o golo a Hugo Rocha.

Ao intervalo, o ABC/UMInho ganhava por 13-14, vantagem que a formação bracarense dilatou logo no início da segunda parte, com dois golos de Carlos Martins (13-16). O Sporting CP - que na segunda parte também já não pôde contar com o contributo de Pedro Portela, que se lesionou - reduziu novamente até à diferença mínima, mas o ABC/UMinho conseguiu segurar a vantagem até aos 14 minutos, quando Ruesga - que também na noite passada recebeu o Prémio Melhor Jogador na VII Gala do Andebol - repôs a igualdade a 18 golos. No imediato, Jorge Rito pediu um "time-out" e Nuno Silva desfez o empate a favor do ABC/UMinho, mas Carlos Carneiro voltou a igualar (19-19). Dois golos sem resposta colocaram a equipa de Jorge Rito novamente na frente (19-21). Aos 18 minutos, mais um cartão vermelho, desta feita para Delcio Pina (ABC/UMinho), mas o Sporting CP continuava com dificuldades ofensivas por resolver e Humberto Gomes insistia em negar o golo à equipa de Hugo Canela. Aos 27 minutos, a equipa de Braga chegou aos seis golos de vantagem (20-26), a maior diferença no jogo até então e que levou até ao apito final: 21-26.



Hugo Rocha e Nuno Silva foram os melhores marcadores, com sete golos cada.



Hugo Canela, na conferência de imprensa, começou por dizer que "hoje foi um dia estranho. Estivemos durante todo o jogo muito pouco tranquilos", constatou o treinador do Sporting CP, que disse ainda que "cometemos bastantes erros. Defensivamente também não conseguimos fazer o que tínhamos preparado". "Hoje é um dia triste porque não conseguimos um objectivo da época, mas não somos de desistir e ver o que correu mal e melhorar para o próximo jogo", assegurou Hugo Canela.



Jorge Rito fez a estreia oficial de regresso ao ABC/UMinho a conquistar a Supertaça: "Jogamos contra uma equipa que tem um potencial incrível de primeira linha, de pivot, de pontas e acabamos por sofrer 21 golos, também com a ajuda do Humberto, que fez um belo jogo, mas foi essencialmente a entre-ajuda defensiva, o conhecimento prévio dos movimentos de jogo do Sporting, preparámo-nos seriamente para o jogo e uma vontade incrível de ganhar", começou por dizer. "É muito saboroso este momento, esta vitória e claro que nos dá ânimo a nós e ao clube", confessa o treinador do ABC/UMinho.



Logo após a final, realizou-se a cerimónia de entrega de prémios, que teve início com uma troca de lembranças entre o Presidente da autarquia de Mêda, Anselmo Sousa e o Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro.



Os dois Presidentes entregaram as medalhas e a Taça à equipa vencedora, ABC/UMinho.



Ricardo Andorinho fez a entrega das medalhas à equipa vencida, Sporting CP, a quem a taça foi entregue por Paulo Esteves, vice-presidente da Câmara Municipal de Mêda.



António Marreiros, Presidente do Conselho de Arbitragem da FAP, entregou medalhas de participação à equipa de arbitragem presente na Supertaça Seniores Masculinos.