Bruno Fernandes foi chamado por Fernando Santos para os jogos com as Ilhas Faroé e Hungria. A atravessar um belíssimo momento de forma neste início de temporada, ao serviço do Sporting, o médio de 22 anos vai substituir Pizzi, que se apresentou lesionado na concentração da equipa das Quinas.

Segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol, o médio do Benfica foi "dado como inapto pelos especialistas da Unidade de Saúde e Performance", sendo dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional. Todos os 24 convocados por Fernando Santos têm de se apresentar até às 22 horas desta segunda-feira.

Capitão dos sub-21 até ao último Europeu da categoria, Bruno Fernandes é assim chamado pela primeira vez à Seleção principal, pouco tempo depois de ter regressado a Portugal, após cinco anos em Itália.