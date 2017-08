De acordo com as autoridades do Estado norte-americano do Texas, o número de vítimas mortais é de oito pessoas.

Seis das oito vítimas terão morrido no condado de Harris, nos arredores de Houston, onde ainda há consequências do furacão, como a chuva intensa. Milhares de pessoas aguardam ainda a chegada das equipas de resgate.

As outras duas vítimas foram referenciadas na sexta-feira.