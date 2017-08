Agora é oficial: o Benfica anunciou a contratação do guarda-redes Mile Svilar, de apenas 18 anos, que chega do Anderlecht. Através do seu canal de televisão, o clube encarnado revelou que Svilar vai envergar a camisola 1 e assina por cinco temporadas.

Na hora de se apresentar como jogador, o jovem guarda-redes definiu-se como "bastante rápido", "um guarda-redes que sai da linha de baliza" e com "bons reflexos". Mostrando conhecer bem o plantel, bem como os concorrentes para a posição (Júlio César, Bruno Varela e Paulo Lopes), Svilar revelou ainda ter-se aconselhado com Matic, que passou com grande sucesso pela Luz entre 2011 e 2014, antes de regressar ao Chelsea: "Ele disse-me quão grande é o clube."

Internacional pelas camadas jovens da Bélgica, e visto como uma das grandes promessas europeias para a baliza, Svilar assumiu ainda ter olhado para os exemplos de Oblak e Ederson antes de escolher o Benfica. "Quando vemos os guarda-redes que passaram por aqui nos últimos anos, como Oblak ou Ederson... É bom para mim estar aqui e dar passos certos na carreira de guarda-redes", sentenciou.