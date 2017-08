A VII Gala do Andebol, apresentada pela jogadora Filipa Fontes e por Sandro Veloso, contou com a presença, entre outros, do Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, do Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, do Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Paulo Langrouva e do Presidente da Câmara Municipal da Mêda, Anselmo Sousa - as três autarquias que, este fim de semana, acolheram a VII Gala do Andebol, a Supertaça Feminina e a Supertaça Masculina, respectivamente.

Marcaram presença, também, Ulisses Pereira, membro do Conselho Executivo do Comité Olímpico de Portugal, Ângela Guerra, Presidente da Assembleia Municipal de Pinhel e deputada da Assembleia da República, Humberto Santos, Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação e Celso Manata, Diretor Geral da Reinserção e Serviços Prisionais .

Na ocasião, foram distinguidos e reconhecidos aqueles que mais se destacaram e contribuíram para o contínuo desenvolvimento e sucesso do Andebol, através de um trabalho prolongado, de esforço e dedicação à modalidade.



Recorde-se que as distinções resultaram da votação dos cibernautas amantes da modalidade que tiveram oportunidade de se pronunciar ‘on line’ através do Portal da FAP, após uma primeira escolha feita pelos treinadores de andebol das equipas participantes nos campeonatos nacionais da 1.ª divisão, masculino e feminino.



Carlos Ruesga (Sporting CP) discutiu o título de Melhor Jogador juntamente com Belone Moreira (SL Benfica) e Miguel Martins (FC Porto), enquanto Patrícia Lima (Colégio de Gaia) venceu o Prémio de Melhor Jogadora, também disputado por Érica Tavares (Madeira Sad) e Mónica Soares (Alavarium Love Tiles).



Para o Sporting CP foi também o prémio destinado ao Jogador Revelação, entregue a Francisco Tavares, que concorreu ao lado de Alexandre Cavalcanti (SL Benfica) e Diogo Oliveira (AA Avanca); Cristiana Morgado, do Clube Andebol de Leça, venceu o troféu destinado à Jogadora Revelação, para o qual também estavam nomeadas Carolina Monteiro (Col. Gaia) e Mariana Azevedo (Maiastars).



Paula Castro e Hugo Canela venceram o melhor treinador



Paula Marisa Castro, treinadora do Colégio de Gaia, clube campeão nacional da 1ª Divisão Feminina e vencedor da Taça de Portugal, venceu o "Prémio Melhor do Ano - Provas Nacionais Femininas", levando a melhor sobre Sandra Martins (Madeira Sad) e José Carlos Ribas (Maiastars).



Hugo Canela, vencedor do Campeonato Andebol 1 e da Taça Challenge ao comando do Sporting CP, recebeu o "Prémio Melhor do Ano - Provas Nacionais Masculinas".



No que respeita ao prémio destinado ao Melhor Guarda- Redes, nos masculinos, Matej Asanin (Sporting CP)venceu o troféu que Alfredo Quintana (FC Porto), vencedor das duas últimas edições, defendia e ao qual também concorria Hugo Figueira (SL Benfica). Nos femininos, Jéssica Ferreira (Colégio de Gaia) repetiu a vitória da última edição e, da mesma forma, voltou a ganhar a Isabel Góis (Alavarium Love Tiles), também repetente na nomeação e Mariana Agostinho (NAAL Passos Manuel).



A Gala deste ano voltou a consagrar Eurico Nicolau e Ivan Caçador, da AA Leiria, como a Melhor Dupla de Árbitros, pela sexta vez. Recorde-se que os leirienses já tinham conquistado o prémio nas quatro primeiras edições da Gala do Andebol e, ainda, na VI Gala do Andebol. Este ano, concorriam ao prémio ao lado de Marta Sá/ Vânia Sá, da AA Porto e Duarte Santos/ Ricardo Fonseca, da AA Madeira.



Homenageados da noite

A VII Gala do Andebol contou com três momentos de Homenagem, muito distintos e merecedores do maior reconhecimento pelo mundo do Andebol.



Costa e Silva, figura mítica e incontornável do Andebol português, está há muitos anos ligado à arbitragem nacional. "Calmo", "ponderado", "sábio", "amigo" e "muito querido por todos" são alguns adjectivos que o caracterizam, foi hoje homenageado pela enorme dedicação à nossa modalidade.



Também as equipas portuguesas que participaram no Europeu de Masters em Gondomar, +35 Masculino Masters Porto e +33 Feminino Masters Porto Gaia, foram esta noite homenageados pelo extraordinário desempenho na competição realizada em Junho deste ano que culminou com a conquista da Medalha de Ouro.



Pela exemplar organização dos Campeonatos Europeus de Andebol de Praia de Sub16 Masculinos e Femininos, na Nazaré, razão pela qual a Federação Europeia de Andebol (EHF) considerou Portugal um "Top Organiser", Walter Chicharro, Presidente da Câmara Municipal da Nazaré foi, também, esta noite, chamado ao palco para ser agraciado com o Prémio Homenagem.



De destacar, ainda, os vários momentos de entretenimento que abrilhantaram a VII Gala do Andebol, protagonizados pela Banda Filarmónica de Pinhel, pelo Grupo de Cavaquinhos da Academia Sénior da Meda, pela Banda 2Roll e, ainda, por Diana Falco e Junes.