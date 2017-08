O governo dos Estados Unidos pretende levantar as restrições ao Programa 1033, que permite a transferência de equipamento militar entre o Departamento de Defesa e as forças policiais, anunciou hoje Jeff Sessions, procurador-geral, na convenção do Fraternal Order of Police, o maior sindicato da polícia nos Estados Unidos e no mundo, em Nasheville, Tennessee.

As forças policiais norte-americanas passarão a poder usar metralhadoras pesadas, baionetas, lança-granadas, helicópteros e aviões militares, veículos blindados em atividades de segurança. Ativistas e organizações não-governamentais receiam que esta medida resulte numa escalada da violência policial e no acentuar das tensões raciais nos Estados Unidos.

Durante a campanha presidencial Donald Trump anunciou que iria levantar todas as restrições ao Programa 1033 impostas por Barack Obama no seguimento dos 17 dias de revolta em Fergunson, Missouri, em Agosto de 2014, em protesto contra a brutalidade policial. Em troca do cumprimento da promessa, o sindicato dos polícias norte-americanos apoiou Trump na sua corrida presidencial.