Um estudo realizado confirma que a frequência com que um casal tem relações sexuais vai diminuindo ao longo dos anos.

O Instituto Kinsey para Investigações sobre Sexo, Género e Reprodução, da Universidade do Indiana, nos EUA, revelou vários dados sobre a média de relações sexuais que as pessoas têm ao longo da sua vida.

De acordo com um inquérito feito a 1170 pessoas norte-americanas, o estudo revelou que, apesar de também depender de outros vários fatores, com o avançar da idade a frequência das relações sexuais tendem a cair. Estas chegam a variar entre cerca de duas vezes por semana e uma vez por mês.

Segundo reporta o The Sun, com base no estudo, as pessoas entre os 18 e os 29 anos são aquelas que têm mais relações sexuais, com uma média de 112 vezes por ano, ou seja, o que dá um total de mais de duas vezes por semana.

Já entre os 30 e os 39 anos a média cai para 86 vezes por ano, e entre os 40 e os 49 anos de idade, a média cai para 69 vezes por ano, pouco mais de uma vez por semana.