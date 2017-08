Foi feita uma nova revelação chocante sobre o acidente que vitimou a princesa Diana.

No mais recente documentário que assinala os 20 anos da morte de Diana, o príncipe Harry revelou que ainda se sente revoltado pela morta da mãe e revelou o motivo.

"Tive muitas dificuldades em aceitar que as pessoas que a perseguiram através do tunel foram as mesmas que lhe tiraram fotografias quando ela estava a morrer no banco de trás do carro., relembrou o príncipe.

"Eu e o William sabemos disso, foi-nos dito diversas vezes por várias pessoas que sabem que isso aconteceu. Ela tinha um ferimento muito grave na cabeça mas estava viva. E essas pessoas que causaram o acidente, em vez de a ajudarem, tiraram-lhe fotografias a morrer, no banco de trás do carro. E essas fotografias chegaram às redacções deste país", concluiu.

Recorde-se que Diana morreu no dia 31 de agosto de 1997 num trágico acidente de viação.