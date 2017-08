O Barcelona apresentou esta segunda-feira o mais recente reforço da equipa: Ousmane Dembélé.

O avançado francês, de apenas 20 anos, confessou não sentir pressão pelo valor pago pelo Barcelona (105 milhões de euros) e que está a cumprir um sonho que já tinha desde os seus oito anos de idade.

“Estou muito contente por estar em Barcelona e agradeço ao clube por me ter trazido até aqui, um dos meus sonhos era jogar no Barça. Vim para ganhar todos os títulos possíveis. O primeiro objetivo é integrar-me, aprender com os melhores do mundo, como Messi e Suárez. Vim para o melhor clube do mundo, que tem os melhores jogadores do mundo”, disse.

“Não me pressiona. [O valor pago] O mercado de transferências está a tornar-se um pouco louco. Tenho vinte anos, quero ajudar a equipa, mas não dou mais importância a essas coisas”, acrescentou.

“Não venho substituir o Neymar. Ele é um grande jogador, um dos melhores do mundo e eu sou muito jovem, tenho vinte anos, aprendo todos os dias. Vim para este clube para crescer ainda mais. Não vim para substituir Neymar. Vou dar tudo pela equipa, o Barça precisava de um jogador para aquela posição, mas ainda tenho de aprender”, concluiu.

Recorde-se que o atleta torna-se assim a segunda maior transferência da história do futebol, ficando atrás de Neymar que rumou ao PSG por 222 milhões de euros.