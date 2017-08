O mau tempo que se fez sentir em Lisboa durante esta tarde provocou perturbações no tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa.

A chuva intensa e o vento forte resultaram no desvio de, pelo menos, seis voos que estavam previstos aterrar no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que acabaram por aterrar no aeroporto de Faro, disse a ANA ao i.

Além das perturbações no aeroporto foram ainda registadas inundações em vários pontos da cidade. Segundo o regimento de sapadores de bombeiros a situação mais problemática ocorreu na Alameda dos Oceanos, no Parque das Nações. Houve ainda inundações no Cais das Naus.

A chuve levou também ao desabamento de estuque num edifício da Travessa do Pardal, na zona da Ajuda.