Alberto Morgado, vice-presidente da Câmara Municipal de Almeida anunciou, esta segunda-feira, que o balcão da Caixa Geral de Depósitos iria ser reaberto em Almeida, mas sem adiantar quaisquer pormenores sobre a data de reabertura.

Nestas declarações, Alberto Morgado revelou que o município assinou um protocolo com a Caixa, na semana passada, que "permite alargar as respostas dos serviços bancários às instituições públicas, aos privados e às empresas, ainda que mantendo-se a extinção do código 0057 [correspondente] à ex-agência de Almeida".

"Conseguimos, também, com esse protocolo, manter presença humana diária e permanentemente" nas instalações da CGD, que atualmente apenas permitem um atendimento automático, que é apoiado apenas por uma funcionária.

No entanto, em declarações ao Notícias ao Minuto, a CGD já desmentiu a reabertura do balcão em Almeida, garantindo que "esteve, desde o início, disponível para encontrar soluções que pudessem assegurar diversos serviços da Caixa em Almeida. O acordo alcançado entre a Caixa Geral de Depósitos e a Câmara Municipal de Almeida vai exatamente nesse sentido".

Contudo, esse mesmo "acordo (...) não implica a reabertura da agência de Almeida, que foi definitivamente encerrada", adiantou a CGD.