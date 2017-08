Cerca de 150 pessoas foram parar ao hospital após de terem estado em contacto com uma neblina na costa de Sussex, na Inglaterra.

De acordo com as autoridades, as vítimas foram transportadas para o hospital com queixas de irritação na garganta e nos olhos.

A polícia local refere que a neblina veio do mar e que as vítimas se encontravam à mar antes da contaminação. Dezenas de pessoas terão recebido tratamento no hospital de Eastbourne, contudo não houve necessidade de internamento de nenhum dos queixosos.