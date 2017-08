O "Combate do Século", que colou o mundo aos ecrãs de televisão na madrugada deste domingo, pode na realidade não ter passado de um grandioso embuste. Pelo menos, é essa a opinião de Oscar De La Hoya e Bob Arum, dois nomes mediáticos dentro do boxe.

"Basta ver o vídeo da luta para se comprovar que tudo o que foi encenado no ringue foi patético. Como já tínhamos dito antes, tratou-se simplesmente de uma burla milionária, permitida por aqueles que deviam zelar pela integridade do boxe", disparou De La Hoya, antigo campeão mundial e olímpico.

Bob Arum, reputado promotor da modalidade, corroborou as palavras de De La Hoya, considerando o que se passou no ringue de Las Vegas como "uma farsa". "Sempre dissemos que era uma montagem e uma exibição lamentável cuja única finalidade era enganar os fãs, fazendo do boxe um espetáculo de televisão. Deram ambos um espetáculo lamentável como pugilistas: um porque não sabia posicionar-se e muito menos desferir um golpe que até os miúdos que começam no ginásio sabem [McGregor]; outro por não destroçar o adversário desde o primeiro assalto [Mayweather]. Foi a luta mais estranha da história de Las Vegas", sentenciou.