De acordo com os dados divulgados pela Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico (OCDE), o valor compara com os 0,5% do trimestre anterior.

O crescimento da economia germânica, apesar de ter diminuído em relação aos três meses precedentes – de 0,7% para 0,6% - foi a terceira melhor entre as sete maiores da organização no segundo trimestre, igual à dos EUA (0,3% no trimestre anterior) e depois do Japão (1% face aos 0,4% do trimestre anterior.

Segundo a OCDE a evolução do PIB manteve-se estável em França e em Itália (nos 0,5% e 0,4%, respectivamente) e acelerou "marginalmente", de 0,5% para 0,6%, na União Europeia e na zona euro.

“Em termos homólogos, o crescimento do PIB na OCDE acelerou para 2,4% no segundo trimestre de 2017, comparativamente com 2,1% no trimestre anterior. Entre as sete maiores economias, Alemanha, Japão e EUA registaram o maior crescimento anual (2,1%), enquanto a Itália registou o menor (1,5%) ”, revela a organização.