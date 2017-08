Isabel Angelino foi a mais recente vítima das publicações polémicas de Ana Bola.

Numa publicação partilhada na sua página de Facebook, a atriz questiona a jovialidade da apresentadora da RTP: “É impressão minha ou a Isabel Angelino está muito, mas muito, mas muitíssimo mais nova do que quando era nova?”, questionou a humorista este sábado.

As observações e opiniões de Ana Bola têm sido muito controversas e criticadas, contudo vários seguidores demonstraram ter a mesma opinião referente ao facto de Isabel Angelino “estar muito melhor agora do que há uns anos atrás”, referindo o facto da apresentadora ter sido casada com o cirurgião plástico Ângelo Rebelo.

“A senhora não foi casada com aquele doutor dos bonês aos bonecos?”, comentou um seguidor ao qual Ana Bola respondeu: “Foi pois. E olha que o Dr. do boné aos bonecos foi muito, mas muito amigo dela”.

“É da época! Nas férias balneares existe sempre uma mudança de pele”, acrescentou outra pessoa, sendo que Ana Bola acrescentou: “Como as cobras,claro. Mudam de pele”.

“Até acho, francamente, que ela está bem melhor do que era! Agora que está muito mais nova, está!”, frisou a artista.