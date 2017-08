Cristiano Ronaldo está a cumprir a suspensão de cinco jogos relacionada com a expulsão e respectiva reacção do atleta no encontro entre o Real Madrid e o Barcelona, contudo o internacional português fez questão de aproveitar esse tempo com a família e partilhar uma nova fotografia dos bebés.

Na sua página de Instagram, Cristiano Ronaldo publicou uma imagem na qual é possível ver o atleta com Eva ao colo, Georgina Rodriguez com Mateo e Cristianinho, de sete anos, atrás deles.

Na legenda, o jogador escreveu: "Em modo família".