A justiça timorense condenou Tiago Guerra e Fong Fong Guerra a 900 mil euros e uma pena de prisão efetiva de oito anos por peculato. O casal diz-se injustiçado e tem usado as redes sociais para se defender.

Num texto publicado este domingo, o português diz que o casal está a ser acusado porque se terem cruzado com “um vigarista profissional”. Tiago Guerra diz também que o Ministério Público está a fazer deles um “bode expiatório”.

"Precisamos de ajuda para levar a verdade e as evidências dos factos até ao público", apelou o casal.

Na página “Justice for Tiago Guerra”, foram várias as pessoas que se solidariezaram com o casal português e que têm partilhado o texto.